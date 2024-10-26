FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde yüzlerini gizlemişlerdi! Maskelilerin kimlikleri tespit edildi

Teröristbaşı Fethullah Gülen’in cenaze töreni, ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Skylands Stadium'da düzenlendi. Törene katılan bazı örgüt üyelerinin yüzlerini gizlemeye çalışmaları dikkat çekti. Yüzlerini gizleyen bu kişilerin kimliklerinin ise ortaya çıktığı iddia edildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Cenaze boyunca yüzlerini saklamaya çalışan bazı isimlerin kimlikleri belirlendi. Haber Report’un iddiasına göre, eski Binbaşı Ahmet Kalkan, eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve eski Binbaşı Engin Büker, yüzlerini gizlemeye çalışanlar arasındaydı.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ

15 Temmuz soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun darbe girişimi sırasında ABD'de bulunduğu ve örgüt içinde önemli görevler üstlendiği biliniyor. Yine eski Binbaşı Engin Büker'in ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına firar eden ve sosyal medya üzerinden Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan kişilerden biri olduğu ifade ediliyor.