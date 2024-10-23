FETÖ elebaşına rahmet dileyen ünlü gazeteci gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Bursa ve Manisa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile birlikte 4 kişinin sosyal medya hesaplarından ABD'de ölen FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i öven paylaşımlar yaptığı belirlendi.

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Güleçyüz, FETÖ elebaşının ölüm haberi sonrasında sosyal medya paylaşımı yapmış ve 'Allah rahmet eylesin' diyerek bir mesaj yayınlamıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Güleçyüz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Bir kişi ise emniyetten serbest bırakıldı.

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Güleçyüz'ünde arasında bulunduğu 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltında bulunan 11 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.