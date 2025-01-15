FETÖ elebaşını öven kişilere operasyon! Tek tek gözaltına alındılar

Kaynak: İHA
FETÖ elebaşını öven kişilere operasyon! Tek tek gözaltına alındılar

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ elebaşını sosyal medya platformlarında övücü paylaşım yapan 17 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ elebaşını sosyal medya platformlarında övücü paylaşım yapan 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında elebaşı Fetullah Gülen'i övücü paylaşım yapan 18 şüpheli belirlendi. Adreslere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, firari 1 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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