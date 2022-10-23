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FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtayca onanan eski futbolcu Ersin Güreler, tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 02:23
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FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Ersin Güreler'in Beylikdüzü'nde olduğunu tespit etti.

Kapatılan Bank Asya'da artıran hesabı olan ve örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan bulunan Güreler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YARGITAY CEZAYI ONAMIŞTI

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan Ersin Güreler 20 Ocak 2020'de verilen kararla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, 20 Temmuz'da verdiği kararda, Güreler hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmünü onamıştı. (AA)

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