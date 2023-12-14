FETÖ hükümlüsü gizlendiği yerde böyle yakalandı

Osmaniye’de, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Türkçe öğretmeni kadın, yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.G.’nin, Osmaniye’de bir evde saklandığı belirlendi.

Evde yapılan adli arama sonucunda hükümlü kadın, yatak odasındaki elbise dolabında açılır-kapanır vaziyetteki düzeneğin arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

H.M.G. işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.