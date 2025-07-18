FETÖ ile bağlantısı çıkan şirketin binasında sır dolu kapılar bulundu: MİT’in raporu ortaya çıkardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HAKMAR ve TATBAK Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doruk hakkında hazırlanan MİT raporuna ulaşıldı.

T.A'nın bilgi sahibi olarak alınan ifadesine yer verilen raporda, tanığın, Doruk'un örgütle bağını hiç koparmadığını, örgütle bağlantılı kişilere şirketin üst kademelerinde iş imkanı verdiğini ve örgüte finansal destek sağladığını söylediği aktarıldı.

"FETHULLAH GÜLEN İSİM VERDİ"

Raporda, Doruk hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada verilen tanık ifadelerinde, Doruk'un çocuklarına örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim verildiği iddia edildi.

ŞİFRELİ KAPILAR BULUNDU

Raporda, HAKMAR'ın Sancaktepe'deki genel müdürlük binasında örgütsel yapıya uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı kaydedildi.

Raporda Güneş'in, Doruk'tan aldığı talimatla haziranda Kurban Bayramı arifesinde, örgütün "emniyet mahrem" ve "sivil" yapılanmalarındaki mensupları veya birinci derece yakınlarıyla irtibat kurarak bir araya geldiğine işaret edilerek, örgüt kapsamında hakkında işlem yapılan ve örgütün farklı kademeleri ile "mahrem yapılanmaları'' içerisinde yer alanlarla irtibata geçtiği, maddi yardımları ilettiği, farklı şirket sahibi olan ve haklarında örgütle bağlantılı olabilecekleri yönünde bilgiler elde edilen kişilerle iletişime geçtiği, bunlardan örgüt adına yardım parası topladığı ve dağıtımını sağladığı kaydedildi.

Güneş'in örgütün mali müşavirler yapılanması tarafından kurulan iki firmanın ortağı olan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan soruşturmanın şüphelisi Yalçın Arslan'la 5 Haziran'da Adapazarı'nda görüştüğü raporda yer aldı.

Raporda, Güneş'in geçmişte Polis Akademisinde emniyet müdürü görevindeyken resen emekli olan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan Orhan Çağlıyan ile 6 Haziran'da görüştükleri belirtildi.

Güneş'in, örgütün sözde Kocaeli imamlığını yaptığı yönünde bilgi bulunan ve Aralık 2024'te cezaevinden çıkan ihraç öğretmen Mehmet Muhterem Çelebi ile 5 Haziran'da Ankara Pursaklar'da buluştuğu anlatılan raporda, Güneş'in diğer şüpheliler Ergün Esmeray, İbrahim Kara ve Mehmet Sarıyüz ile de aynı gün Ankara'da farklı semtlerde görüştüğü bildirildi.