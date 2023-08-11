FETÖ ile yakınlığı bilinen Arnavutluk İslam Birliği protesto edildi

Arnavutluk’ta “Arnavutluk Müslüman Forumu” adlı sivil toplum kuruluşu, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen Arnavutluk İslam Birliği’nde (KMSH) seçim sürecindeki usulsüzlüklere karşı eylem düzenledi.

KAYNAK: AA
FETÖ ile yakınlığı bilinen Arnavutluk İslam Birliği protesto edildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; eylemciler, KMSH’nin Gülenci gaspçılar tarafından ele geçirildiğini ve kurumun Arnavut Müslümanlara iade edilmesini istedi.

Eylemde pankartlar taşındı

Eylem, “Gülenci gaspçılar, Arnavutluk İslam Birliğinden uzaklaştırılsın” sloganıyla gerçekleştirildi. Eylemciler, “Gülenciler tarafından yapılan KMSH’nin kurumsal gasbı durdurulsun”, “Hocalara yapılan baskıya son”, “Kapsamlı geleneğin değerlerini KMSH’ye geri kazandıralım”, “KMSH’deki yasal ihlalleri ve seçim maskaralığını durdurun”, “KMSH, bir darbeci tarikatının rehinesidir” yazılı pankartlar taşıdı.

Arnavutluk Müslüman Forumu’ndan açıklama

Arnavutluk Müslüman Forumu Başkanı Fisnik Kruja, yaptığı açıklamada, KMSH’nin belirli bir grup insan etrafında giderek daha fazla kendi içine kapandığını ve tek bir mezhebe veya gruba mensup kişileri en tepeye yerleştirerek, giderek daha mezhepçi bir kuruma dönüştüğünü söyledi. Kruja, KMSH’nin Gülenci liderlerinin imamlara ve İslami eğitim sistemine zarar verdiğini ve kurumun yasa dışı gasbına son vermesini talep ettiğini belirtti.

Avukat ve aktivist Floriar Arapi ise KMSH’deki seçim sürecindeki ihlaller ve usulsüzlüklere değinerek, birçok camide meclis seçimlerinin yapılmadığını ve cami meclis üyelerinin seçim yapılmadan imamlar tarafından seçildiğini kaydetti.

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Van Saray'da 8 bin bağ ot yandı Güncel
Van Saray'da 8 bin bağ ot yandı
Trabzonspor kazanırken 'eyvah eyvah' dedirtti Spor
Trabzonspor kazanırken 'eyvah eyvah' dedirtti
Tarsus’ta ecza teknisyeni ormanda ölü bulundu Güncel
Tarsus’ta ecza teknisyeni ormanda ölü bulundu
Eski bakanın ağaçlandırılacak dediği maden sahasında tek bir ağaç bile yok Güncel
Eski bakanın ağaçlandırılacak dediği maden sahasında tek bir ağaç bile yok
Adanaspor iki golle kazandı Spor
Adanaspor iki golle kazandı
Konya’da Binkonutlar'da belediye otobüsü alev aldı Güncel
Konya’da Binkonutlar'da belediye otobüsü alev aldı
Gökçe'nin konserini iptal eden AKP’li belediye başkanı, 7 şehit olduğu gün konser düzenledi Siyaset
Gökçe'nin konserini iptal eden AKP’li belediye başkanı, 7 şehit olduğu gün konser düzenledi