FETÖ ile yakınlığı bilinen Arnavutluk İslam Birliği protesto edildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; eylemciler, KMSH’nin Gülenci gaspçılar tarafından ele geçirildiğini ve kurumun Arnavut Müslümanlara iade edilmesini istedi.

Eylemde pankartlar taşındı

Eylem, “Gülenci gaspçılar, Arnavutluk İslam Birliğinden uzaklaştırılsın” sloganıyla gerçekleştirildi. Eylemciler, “Gülenciler tarafından yapılan KMSH’nin kurumsal gasbı durdurulsun”, “Hocalara yapılan baskıya son”, “Kapsamlı geleneğin değerlerini KMSH’ye geri kazandıralım”, “KMSH’deki yasal ihlalleri ve seçim maskaralığını durdurun”, “KMSH, bir darbeci tarikatının rehinesidir” yazılı pankartlar taşıdı.

Arnavutluk Müslüman Forumu’ndan açıklama

Arnavutluk Müslüman Forumu Başkanı Fisnik Kruja, yaptığı açıklamada, KMSH’nin belirli bir grup insan etrafında giderek daha fazla kendi içine kapandığını ve tek bir mezhebe veya gruba mensup kişileri en tepeye yerleştirerek, giderek daha mezhepçi bir kuruma dönüştüğünü söyledi. Kruja, KMSH’nin Gülenci liderlerinin imamlara ve İslami eğitim sistemine zarar verdiğini ve kurumun yasa dışı gasbına son vermesini talep ettiğini belirtti.

Avukat ve aktivist Floriar Arapi ise KMSH’deki seçim sürecindeki ihlaller ve usulsüzlüklere değinerek, birçok camide meclis seçimlerinin yapılmadığını ve cami meclis üyelerinin seçim yapılmadan imamlar tarafından seçildiğini kaydetti.