FETÖ kaçağı Akın İpek'in 2 süper lüks köşkünün satış fiyatı belli oldu. 'Gülen'in bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım' demişti

TMSF, Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek'in Boğaz'da edindiği lüks yalıları satışa çıkardı.

Ercan Öztürk'ün haberine göre, 21.5 milyon dolarlık bu yalılar, geçmişte "Gülen'in bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım" şeklindeki sözleriyle tanınan Akın İpek tarafından satın alınmıştı. Ancak 2016'da TMSF'ye devredilen Koza İpek Holding'e ait taşınmazlar arasındaydılar.

Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk olarak bilinen bu yapılar, 27 Haziran'da gerçekleştirilecek açık artırmayla yeni sahiplerini bulacak. Beyaz Köşk, İstanbul'un Bebek Sahili'nde bulunuyor ve toplamda 695 metrekarelik bir alana sahip. Bodrum, zemin, normal, çatı ve teras katlarından oluşan bu köşükte, geniş ve lüks yaşam alanları bulunuyor.

Kahverengi Köşk ise zemin ve normal kattan oluşuyor ve içerisinde salonlar, odalar ve geniş bahçeler bulunuyor.

HER İKİ KÖŞKÜN TOPLAM DEĞERİ 750 MİLYON LİRA

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini belirtilen tarihe kadar teslim etmeleri gerekiyor. Her iki köşkün toplam değeri 750 milyon lira olarak belirlendi. Bu yüksek bedelle satılacak olan yapıların, tahminen bir milyar lirayı geçecek bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

22 LÜKS ARABASI DA 2016'DA SATILMIŞTI

Akın İpek'in kaçışının ardından TMSF'ye devredilen Koza İpek Holding'e ait 22 lüks arabası da 2016'da satılmıştı. Bentley, Ferrari, Lamborghini gibi markalara ait bu araçların satışından elde edilen gelir, holding hissedarlarına dağıtılmıştı.