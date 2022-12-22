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28 Şubat kumpas davasından tutuklanan ve hapishanede hayatını kaybeden Vural Avar'ın avukatından açıklama

28 Şubat davası kapsamında kaldığı cezaevinde hayatını kaybeden emekli Korgeneral Vural Avar’ın avukatı Ümit Kara “Cezaevinde kalabilir” raporu veren doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 19:15
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FETÖ kumpası davasıyla tutuklanan ve hapishanede vefat eden Vural Avar'ın avukatından doktor açıklaması

28 Şubat kumpas davasından tutuklanan ve hapishanede hayatını kaybeden Vural Avar'ın avukatından açıklama
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odatv'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre 28 Şubat davası kapsamında kaldığı Sincan Cezaevi’nde hayatını kaybeden emekli Korgeneral Vural Avar’ın avukatı Ümit Kara “Cezaevinde kalabilir, fiziksel engeli yoktur” raporu veren doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

“KASTEN YAPTILAR, YARGILANACAKLAR”

Ümit Kara yaptığı açıklamada Ankara Şehir Hastanesi’nin kasten bu raporu yazdığını ifade ederek şunları söyledi:

“Sağlık Kurulundaki doktorlar ettikleri hipokrat yeminine aykırı, Vural Paşa’nın da durumuna uygun olmayan bir rapor yazdı. Bunu kasten yazdılar. Vural Paşa’nın ölümüne sebep oldular. Savcılığa doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduk.”

NE OLMUŞTU?

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Emekli Korgeneral Vural Avar 20 Aralık gecesi cezaevinde yaşamını yitirdi.

Emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan 85 yaşındaki Avar, uzun süredir demans hastalığı çekiyordu. 

Nerede olduğunu bilmeyen, ilaçlarını almayan agresif hareketlerde bulunan emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.

28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.

85 yaşındaki demans hastası Vural Avar tahliye edilmeyen generallerdendi.

Vural Avar bugün Kocatepe Camii’nden kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

İKİNCİ KUDDİSİ OKKIR VAKASI

Emekli Korgeneral Vural Avar’a 15 gün önce Şehir Hastanesi tarafından “Cezaevinde kalabilir, Fiziksel engeli yoktur” raporu verildiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu rapora karşılık demans hastası olması ve rahatsızlıkları nedeniyle cezaevinde hayatını kaybetmesi akıllara FETÖ kumpasında cezaevinde kanser hastalığı olmasına rağmen firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz tarafından tahliye edilmeyen Kuddusi Okkır'ı getirdi.

FETÖ medyası tarafından "Ergenekon'un Kasası" diye haberler yapılan Kuddisi Okkır'ın hayatını kaybettiğinde malvarlığının bulunmadığı ortaya çıkmıştı. 

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Remzi
22.12.2022 20:11
Generalimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Amaçlarinın önünde engel olduğu için İntikam, kin, nefret duyguları Generalimize bu sonu yaşatanların sonu daha beter olsun.  
 
Remzi
22.12.2022 20:11
Generalimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Amaçlarinın önünde engel olduğu için İntikam, kin, nefret duyguları Generalimize bu sonu yaşatanların sonu daha beter olsun.  
 
Remzi
22.12.2022 20:11
Generalimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Amaçlarinın önünde engel olduğu için İntikam, kin, nefret duyguları Generalimize bu sonu yaşatanların sonu daha beter olsun.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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