FETÖ kurbanı Yarbay Ali Tatar'ın eşinden Nasuh Bektaş'a teşekkür

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ kurbanı Yarbay Ali Tatar'ın eşinden Nasuh Bektaş'a teşekkür

FETÖ kumpasının kurbanı Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gazeteci Nasuh Bektaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ali Tatar, ölümünün 15’inci yıl dönümünde Ataşehir’de anıldı. Törene CHP lideri Özgür Özel ve birçok isim katıldı, Tatar’ın onurlu mücadelesi bir kez daha vurgulandı.

FETÖ kumpasıyla hedef alınan ve “amirallere suikast” soruşturması kapsamında tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmasının ardından yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar, ölümünün 15’inci yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir törenle anıldı.

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Tören sırasında Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar, ağabeyi Ahmet Tatar, avukatı İhsan Nuri Tezel ve silah arkadaşları duygu yüklü konuşmalar yaptı.

“HAK ARAYIŞI MÜCADELESİNİN MEŞALESİNİ SON NEFESİME KADAR TAŞIYACAĞIM”

Eşi Nilüfer Tatar, törende yaptığı konuşmada Ali Tatar’a duyduğu özlemi ve yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

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“Bu gece bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Söyleyecek çok söz birikti ve çok isyanım var. 15 yıl oldu eşimi toprağa vereli. Bugün onun onurlu vedasını izledik. İzledikçe ona olan hasretim de öfkem de arttı. Ona yapılanları unutmadık, unutmayacağız. Bu mücadeleyi son nefesime kadar sürdüreceğim. Ali’nin bize bıraktığı hak arayışı meşalesini taşımaktan asla vazgeçmeyeceğim.”

NASUH BEKTAŞ'A TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından Bektaş'a teşekkür eden Tatar, şu ifadeleri kullandı:

Anma gecemize gelip Tatar ailesine destek olan ve eşim Ali Tatar için yaptığım konuşmayı sadece kayda almakla kalmayıp, sosyal medyadaki paylaşımları ile sesimi daha geniş kitlelere duyurmamı sağlayan çok değerli gazeteci Nasuh Bektaş’a teşekkür ederim.

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