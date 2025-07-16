FETÖ operasyonu Dışişleri Bakanlığı'na sıçradı! Gözaltılar var...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Başsavcılık tarafınca örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ankesörlü ile sabit hatlardan ardışık arama kayıtları bulunan toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;

Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 3’ü aktif, 5’i ihraç olmak üzere toplam 8 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde, 16 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

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