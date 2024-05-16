FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

Kaynak: İHA
FETÖ operasyonunda 19 gözaltı
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen KISKAÇ-15 operasyonunda Erzincan’da 19 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Erzincan merkezinde 17 farklı adreste, Şanlıurfa ve Ordu illerinde de birer adreste olmak üzere toplam 19 adreste; 140 personelin katıldığı KISKAÇ-17 operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucunda, 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklamada, “Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konularak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tahkikat devam etmektedir.” denildi.

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