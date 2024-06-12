FETÖ operasyonunda 2 doktor yakalandı

Kaynak: İHA
FETÖ operasyonunda 2 doktor yakalandı

Erzurum'da emniyet güçleri ve TEM şube müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda FETÖ'ye mensup oldukları gerekçesi ile iki doktor yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler A.Ç.T. (işyeri hekimi, özel sektör) ve S.N.T. (uzman doktor, istifa etmiş) olarak belirlendi. Şüphelilerin, Erzurum'da üniversite okuyan öğrencileri örgüte kazandırmaya çalıştıkları, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından gönderilen paralarla öğrencilere maddi yardım sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimi davalarından dolayı Erzurum'da cezaevinde bulunan FETÖ mensuplarının ailelerine, Erzurum'a geldiklerinde ulaşım ve konaklama desteği verdikleri belirlendi. Şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, S.N.T.'yi adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakırken, A.Ç.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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