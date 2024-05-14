FETÖ operasyonunda 544 gözaltı. Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ tarafından devletin değişik kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik KISKAÇ-15 operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, 62 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 544 şüpheli şahsın yakalandığını aktardı.

Yapılan açıklamada, “Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.” ifadelerine yer verilirken, gözaltına alınan şüpheli şahısların örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri ve bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin örgüte bağlılıkları kodlanarak bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı belirtildi.

Yerlikaya, yakalanan şahıslardan bir kısmının, örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduklarını ve Bylock içeriklerinde isimlerinin geçtiğini de açıkladı.