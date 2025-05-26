FETÖ operasyonunda 61 muvazaf asker tutuklandı!

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 kişiden 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

FETÖ soruşturmasında, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.1 kişi ise yakalanamamıştı.