FETÖ ruhu hortladı

İstanbul Cumhuriyet Başbavcısı Akın Gürlek’in 9 Kasım 2024’ten bu yana başlattığı soruşturmaların listesi bu durumu açıkça ortaya koyuyor:

9 Kasım 2024 Gazeteci Furkan Karabay.

13 Aralık 2024 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer.

13 Kasım 2024 AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki.

22 Kasım 2024 Gazeteci İsmail Saymaz.

22 Kasım 2024 Gazeteci Fatih Altaylı.

29 Kasım 2024 CHP Genel Başkanı Özgür Özel.

20 Aralık 2024 Gazeteci Özlem Gürses.

22 Aralık 2024 İstanbul Barosu.

22 Aralık 2024 T24 İnternet Haber sitesi.

22 Aralık 2024 Gazeteci Seyhan Avşar.

25 Aralık 2024 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş.

26 Aralık 2024 Gazeteci Orhan Uğuroğlu.

15 Ocak 2025 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.

17 Ocak 2025 Özgür Televizyonlar.

20 Ocak 2025 CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın.

20 Ocak 2025 Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ.

20 Ocak 2025 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

31 Mart yerel seçiminde Özgür Özel liderliğindeki CHP 22 yıllık AKP iktidarını hezimete uğratarak birinci parti oldu.

Özgür Özel erken seçim istemedi ama AKP iktidarına “normalleşme” çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başı AKP iktidarının tek adamı Recep Tayyip Erdoğan bu öneriye, “yumuşama” diyerek karşılık verdi.

Erdoğan siyasette normalleşmedi, anormalleşti ve son 3 ayda 22 yıldır olduğu gibi normalleşti ve sonuçta şu oldu:

Erdoğan, Özel’i 14 ay sonra çıldırttı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dedi ki;

“Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez.

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak, Hukuk Devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur.

Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz.”

Bakan Tunç’a anımsatayım;

AKP iktidar Amerika ve Fethullah Gülen’in paralel yapısı olarak o günlerde adlandırılan FETO’nun Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları için Recep Tayyip Erdoğan şöyle dedi:

“Ben bu davaların savcısıyım.”

Haydi Tunç Erdoğan için resen soruşturma başlat.

Osman Kavala, Can Atalay, Selahattin Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin hukuki kararları ortada.

Haydi Tunç kendin ve Erdoğan için resen soruşturma başlat.

Ekrem İmamoğlu’nun “Ahmak” davasının ilk hakimini sürgün ettiğiniz için başkanı olduğun tüm HSK üyeleri için de resen soruşturma başlat.

Bitmedi,

Haydi Tunç, Yolsuzluk ve Rüşvet olaylarına adları karışan AKP hükümetinin bakanları, Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Ruhsar Pekcan için de mecliste Yüce Divan yolunu açın.

Diyorsun ki;

“Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir.”

Hadi ordan…