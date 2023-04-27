FETÖ sanıkları 13 kişi Yunan adalarına kaçarken yakalandı

Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 13 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı.

FETÖ sanıkları 13 kişi Yunan adalarına kaçarken yakalandı

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Ortaca ilçesindeki İztuzu ve Ekincik koyu açıklarında olduğu belirlendi.

Bu tespit üzerine söz konusu terör örgütü mensuplarının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen eski hakim, polis ve öğretmenlerin de yer aldığı 13 kişi ile 2 tekne kaptanı ve tekne çalışanı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelisi ve sanıklarından oluşan 10 kişi tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kişileri Yunan adalarına götürmek istedikleri belirtilen tekne kaptanları ile tekne çalışanı da adli kontrolle salıverildi.

Operasyona ilişkin polis kamerası görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaşıldı. (AA)

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