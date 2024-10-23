FETÖ severlere darbe! Aralarında ünlülerin de bulunduğu 119 hesap kapatıldı

Twitter, FETÖ yanlısı haberler yapan “Bold Medya” ve “Kronos Haber” isimli haber sitelerinin Twitter adresleri ile FETÖ suçlamasından aranırken yurt dışına kaçan gazeteci Cevheri Güven’in hesabını kapattı.

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FETÖ YANLISI HESAPLAR BELİRLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün lideri Fetullah Gülen Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde 84 yaşında öldü. Gülen'in ölümü ile birlikte birçok kişi sevinç paylaşımı yaparken, terör örgütü lehine paylaşım yapanlar da oldu.

119 hesaba erişim engeli getirilirken bu hesaplar arasında ünlü isimlerin de bulunduğu görüldü.

Adem Yavuz Arslan, Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Bülent Korucu, Emre Uslı, Kemal Gülen, Tarık Toros, Can Dündar, Akın İpek, Cemre Birand, Savaş Genç, Tuna Bekleviç, Kronos, Aktif haber, Bold Medya. hesapları kapatılan hesaplardan sadece göze çarpanları...

177 SOSYAL MEDYA HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gülen'in ölümünden sonra sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan hesaplar hakkında bilgi vermiş ve "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır. Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında." demişti.