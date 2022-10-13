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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 12:55
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FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımı şeklinde deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)

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