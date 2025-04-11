FETÖ üyelerine dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İHA
FETÖ üyelerine dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

İzmir'de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen 11 şüpheliden 9'u düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Bylock kullanıcısı olan ve ele geçirilen dijital materyallerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 11 şüpheliden 9'u yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemeleri için emniyete sevk edilirken firari olanların ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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