Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında bir lastik bot tespit etti. Türk kara sularını terk etmeye çalışan bot, ekiplerce durduruldu. Botta bulunan 9 kişi, gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede bu kişilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2 albay, 4 üsteğmen, 2 astsubay, diğerinin ise organizatör olduğu belirlendi.

Şüphelilerin Aydın’ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmek üzere denize açıldıkları tespit edildi. Ayrıca 8 şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, dün, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri organizatör 5'i tutuklandı, 3’üne ev hapsi verildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.