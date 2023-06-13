FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi Yunan adalarına kaçarken yakalandı

Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı.

FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi Yunan adalarına kaçarken yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Ortaca ilçesi Sarıgerme mevkisi açıklarında olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen eski asker, polis, öğretmenlerin de yer aldığı 6 kişi yakalandı.

Operasyonda sanık ve şüphelileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

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