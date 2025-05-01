FETÖ ve AKP’nin Çanta-Bavul kumpasları

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yalan, dolan, iftira, kumpas ve gizli tanık ifadeleri yağıyor.

FETÖ’cülerin, Ergenekon ve Balyoz davaları ile AKP’nin, PKK / Kemal Kılıçdaroğlu videosu yandaş AKP medyasının yaptığı kumpaslardı.

Yandaş AKP medyası o gün, bugün katmer, katmer arttırarak uyguluyor.

Çok net şekilde anlaşılıyor ki AKP ya da Saray’da Pelikan gibi bir kumpas üretim merkezi var.

AKP’nin kumpas rekortmeni bir parti olduğu gerçeği ortada değil mi?

Bu kumpasları daha önce çarpıcı örnekle yaşamıştık.

FETÖ’nün Fenerbahçe’ye kurduğu şike kumpasını anımsayalım:

FETÖ’cü polis ve savcılar bir çanta üzerinden “şike” delili yaratmaya çalıştılar.

Bu alçakça iftira ne yazık ki dava dosyasında yer aldı.

Şike davasında savunma yapan Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, şike parasının çantaya sığmayacağını mahkeme salonuna getirdiği çanta ve sembolik paralarla ispat etti.

Bu dava yıllar sürdükten sonra Yargıtay’ın beraat kararıyla kesinleşti.

İsmail Küçükkaya’ya yapılan kumpası da anımsayalım:

AKP adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi gönlerdeydi.

Birlikte ortak yayınının İsmail Küçükkaya'nın moderatör olmasını kararlaştırdılar.

Programdan 2 gün önce Küçükkaya’nın elinde bir sırt çantası ile Taksim'deki The Marmara Hotel'e girip, çıktığı ve İmamoğlu ile görüştüğü AKP medyası şu iftiralarla yayınlandı.

Soruları verdi, para aldı.

Anlaşıldı ki ne soru verme ne de para alma var.

Ancak alçakça iftira, yalan, dolan ve kumpas var.

Ekrem İmamoğlu’na yapılan ilk kumpası da anımsayalım:

Ekrem İmamoğlu, karlı bir İstanbul gününde eşiyle birlikte Rumeli Kavağı’ndaki Balıkçı Kahraman’da İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi ile yemeğe gitmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sorumlu olduğu MOBESA kamera görüntüleri AKP medyasına servis edildi.

Görüntülerde İmamoğlu’nun makam arabası ile gidişinin görüntüleri vardı.

AKP medyası yalan ve iftiralarla kıyameti kopardı.

Ancak anlaşıldı ki bu yemek 25 gün önce programlanmış.

İşte son kumpas vakası:

Ekrem İmamoğlu’nun ellerinde bavullar olan bir ekiple bir otele giriş çıkış yaptığı görüntüler AKP kumpas merkezi tarafından AKP medyasına servis edildi.

Yandaş medya şöyle iftira attı:

İBB, Ekrem İmamoğlu için usulsüz şekilde sinyal kesici cihazı temin etti. Bu cihazları gizlilik için kullanıyordu.

İmamoğlu avukatları açıkladı:

Gerçek: İBB, Başkan İmamoğlu’nun ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen sinyal kesici cihazlarından 10 adet temin etmiştir.

Bu cihazlardan 2’si seyyar olarak araç konvoyunda kullanılmakta, diğerleri sabit olarak görüşmelerde ve makam odalarında güvenlik amaçlı çalıştırılmaktadır.

Yandaş medya şöyle iftira attı:

Ekrem İmamoğlu oteldeki görüşmeye bavullarla geldi, aynı bavullarla ayrıldı

İmamoğlu avukatları açıkladı:

Gerçek: Son günlerde basına servis edilen bazı görüntüler üzerinden, İmamoğlu’na yönelik haksız ve yanıltıcı bir algı operasyonu yürütülmektedir.

Yandaş medya şöyle iftira attı:

Bavullarla, nakit para taşındı.

İmamoğlu avukatları açıkladı:

Söz konusu görüntülerin çarpıtılarak "para taşınıyormuş" gibi servis edilmesi, kötü niyetli bir dezenformasyonun son örneğidir.

Fethullah Gülen geberdi gitti ama kumpas uzmanlığı mirasını AKP müthiş uyguluyor.

Boynuz kulağı geçer tatbikî.