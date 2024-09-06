FETÖ ve PKK üyesi 7 kişi sınırda yakalandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınır güvenliğine yönelik yoğun önlemlerin sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
Yakalanan kişilerin kimlik kontrolleri sırasında 2'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK/KCK bağlantılı olduğunun tespit edildiği ifade edildi.
Yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve terör örgütlerine mensup şahısların adalete teslim edilmesi için hudut birliklerinin her türlü tedbiri aldığının altı çizildi.