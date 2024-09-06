FETÖ ve PKK üyesi 7 kişi sınırda yakalandı

FETÖ ve PKK üyesi 7 kişi sınırda yakalandı
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerinin titiz operasyonlarıyla Türkiye-Yunanistan ve Suriye sınırlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

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FETÖ ve PKK üyesi 7 kişi sınırda yakalandı 1

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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FETÖ ve PKK üyesi 7 kişi sınırda yakalandı 2

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınır güvenliğine yönelik yoğun önlemlerin sürdüğü vurgulandı.

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Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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FETÖ ve PKK üyesi 7 kişi sınırda yakalandı 4

Yakalanan kişilerin kimlik kontrolleri sırasında 2'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK/KCK bağlantılı olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

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FETÖ ve PKK üyesi 7 kişi sınırda yakalandı 5

Yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve terör örgütlerine mensup şahısların adalete teslim edilmesi için hudut birliklerinin her türlü tedbiri aldığının altı çizildi.

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FETÖ ve PKK üyesi 7 kişi sınırda yakalandı 26
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