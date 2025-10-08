Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yörük Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler, İ.K.'yi bir soruşturma dosyasında adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile aynı dosyada geçtiğini söyleyerek korkuttu.

Ardından da bu kişiler, dosyadan adının sildirilmesi konusunda yardımcı olabileceklerini belirtip, para istedi. Panik yaşadığını belirten İ.K. telefondaki kişilere banka aracılığı ile 2 parça halinde toplam 10 milyon lira havale yaptı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden İ.K., durumu polise bildirdi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.