FETÖ'cü Eski İl Kültür Müdürü balkondaki çamaşırların arasında yakalandı! 4 yıldır her yerde aranıyordu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski İl Kültür ve Turizm Müdürü N.A.'nın Girne Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.

Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.A., polis operasyonunda evinin balkonunda kurutmalıkta çamaşırların arasına saklanarak kendini gizlemeye çalıştı.

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Ancak polis ekipleri tarafından fark edilen N.A., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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