FETÖ'cü Eski İl Kültür Müdürü balkondaki çamaşırların arasında yakalandı! 4 yıldır her yerde aranıyordu

Düzenleme: Kaynak: AA

Aydın'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan eski İl Kültür ve Turizm Müdürü N.A., polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla evinde çamaşırların arasına saklanmaya çalışırken yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski İl Kültür ve Turizm Müdürü N.A.'nın Girne Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.

fetocu-eski-il-kultur-muduru-balkondaki-camasirlarin-arasinda-yakalandi-4-yildir-her-yerde-araniyordu-yenicag-1.jpg

Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.A., polis operasyonunda evinin balkonunda kurutmalıkta çamaşırların arasına saklanarak kendini gizlemeye çalıştı.

FETÖ'cü eski komiser gizli bölmede saklanırken yakalandıFETÖ'cü eski komiser gizli bölmede saklanırken yakalandı

fetocu-eski-il-kultur-muduru-balkondaki-camasirlarin-arasinda-yakalandi-4-yildir-her-yerde-araniyordu-yenicag-2.jpg

Ancak polis ekipleri tarafından fark edilen N.A., gözaltına alındı.

fetocu-eski-il-kultur-muduru-balkondaki-camasirlarin-arasinda-yakalandi-4-yildir-her-yerde-araniyordu-yenicag-3.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

fetocu-eski-il-kultur-muduru-balkondaki-camasirlarin-arasinda-yakalandi-4-yildir-her-yerde-araniyordu-yenicag-4.jpg

fetocu-eski-il-kultur-muduru-balkondaki-camasirlarin-arasinda-yakalandi-4-yildir-her-yerde-araniyordu-yenicag-5.jpg

Firari FETÖ'cü eski hakim, MİT operasyonuyla yakalandıFirari FETÖ'cü eski hakim, MİT operasyonuyla yakalandı

fetocu-eski-il-kultur-muduru-balkondaki-camasirlarin-arasinda-yakalandi-4-yildir-her-yerde-araniyordu-yenicag-6.jpg

fetocu-eski-il-kultur-muduru-balkondaki-camasirlarin-arasinda-yakalandi-4-yildir-her-yerde-araniyordu-yenicag-7.jpg

FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandıFETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'cü Eski İl Kültür Müdürü balkondaki çamaşırların arasında yakalandı! 4 yıldır her yerde aranıyordu

FETÖ'cü Eski İl Kültür Müdürü balkondaki çamaşırların arasında yakalandı! 4 yıldır her yerde aranıyordu

FETÖ'cü Eski İl Kültür Müdürü balkondaki çamaşırların arasında yakalandı! 4 yıldır her yerde aranıyordu

FETÖ'cü Eski İl Kültür Müdürü balkondaki çamaşırların arasında yakalandı! 4 yıldır her yerde aranıyordu

Son Haberler
Kaçak keklik avladı, tazminat cezası yedi!
Kaçak keklik avladı, tazminat cezası yedi!
Bakan Işıkhan'dan istihdam ve iş gücüne katılım açıklaması: Tarihi zirveye ulaştık
Bakan Işıkhan'dan istihdam ve iş gücüne katılım açıklaması: Tarihi zirveye ulaştık
Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler
Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler
Balmumu heykellerin gizemi! Zamanın ötesinde sanat
Balmumu heykellerin gizemi! Zamanın ötesinde sanat
MSB'den NATO paylaşımı! Katılımın 73'üncü yıl dönümü
MSB'den NATO paylaşımı! Katılımın 73'üncü yıl dönümü