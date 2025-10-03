FETÖ'cü eski komiser daha fazla kaçamadı!

FETÖ'cü eski komiser emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan T.E. yakalandı.

Sivas jandarması tetikte: Firari FETÖ'cü kent merkezinde yakalandı

İhraç edilen eski komiser T.E'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.