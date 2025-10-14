Gültekin Avcı, FETÖ'nün "Selam Tevhid'de kumpas" davasında yargılanan ve örgütle bağlantılı olduğu belirtilen bir isim olmasıyla biliniyor.

On yıl süren tutukluluğunun ardından Ağustos 2025'te serbest bırakılmıştı. Tahliyesine rağmen Avcı, kamuoyunda tepki çeken bir tutum sergileyerek sosyal medya üzerinden Atatürk, Sabiha Gökçen ve CHP'yi hedef alan paylaşımlar yapmaya başladı. Bu durum, onun tavrında bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Avcı, "Selam Tevhid'de kumpas" dosyasının sanıklarından biri olarak tanınmakta.

FETÖ’cü Avcı’nın tepki çeken skandal paylaşımları şu şekilde:

“30.000 CİVARI ÖLÜ”

“Atatürk'ün bilgisiyle Dersim bombardımanını yapan uçak pilotlarından birisi de Sabiha Gökçen.

Kadın çocuk 50.000-70.000 ölü. Bunca Kürt ve Alevinin feryatlarını bombalayan Sabiha Gökçen adı feğişmediyse hala bir havaalanının ismi değil mi?

Bu utanç tablosu taşınır mı? Utanç tablosu değil mi? 1937-1938

Atatürk'ün bilgisiyle havalanan uçaklar Dersim'i (Tunceli) bombaladı. Yapılan operasyonlarda öldürülen Kürt ve Alevi sayısı (kadın çocuk dahil);

Resmi TBMM verileri: 13.160

İsmail Beşikçi: 50.000

Martin Van Bruinessen: 30.000 civarı ölü.”

FETÖCÜ’LER: ÖZLENDİN

Avcı’nın bu paylaşımına FETÖ firarisi Ethem Gürbaş ve Adem Yavuz Arslan’ın “Özlendin” cevabını verdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2010 ile 2013 yılları arasında, örgüte bağlı bazı savcılar ve emniyet mensupları aracılığıyla, "Selam Tevhid Kudüs Ordusu" adını verdikleri hayali, İran bağlantılı bir terör örgütü üzerinden casusluk ve terör soruşturması başlattığı ortaya çıktı.

Bu kurgu soruşturma kapsamında binlerce üst düzey isim yasa dışı dinlemeye alındı ve sahte deliller üretildi. FETÖ mensuplarınca uydurulan ve asıl amacı devletin kritik isimlerini takip etmek, itibarsızlaştırmak ve darbe zemini hazırlamak olan bu süreç, "Selam Tevhid’de kumpas" dosyası olarak adlandırıldı.

Olayla ilgili olarak, firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu, 33’ü tutuklu toplam 81 sanık hakkında dava açıldı. Davanın sanıkları arasında, kapatılan Bugün Gazetesi yazarı Gültekin Avcı da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Selam Tevhid soruşturması kapsamında Avcı, 18 Eylül 2015 tarihinde İzmir'de gözaltına alındı. Yazar Gültekin Avcı, 20 Eylül 2015'te İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından; "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.