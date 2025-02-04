FETÖ’cüler 'Kıskaç'a alındı! 29 ilde dev operasyon: 93 gözaltı. Yerlikaya 'Gevşemeye yer yok' diyerek duyurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını belirtti.

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Yakalananların arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yer aldığını aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün "Askeri mahrem yapılanması" ve "Öğrenci yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" dedi.

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