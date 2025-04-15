FETÖ'cüler yeni kanal kurdu! Tanıtımını o isim yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, yeni bir televizyon kanalı kurduklarını duyurdular.

Örgütün medya yapılanmasındaki sözde gazeteciler, daha önce Türkiye'de yayın hayatına son verilen MC TV'yi Avrupa'da yeniden faaliyete geçirdi.

Medya Radar'ın haberine göre kanalın başında örgüt elebaşının yeğeni Kemal Gülen getirildi.

FETÖ üyeleri tanıtım videolarında, FETÖ'yle ilişkisini her seferinde inkar eden eski futbolcu Hakan Şükür de oynadı.

FETÖ'nün Türkiye'deki bir numaralı TV kanalı Samanyolu'nun ekran yüzleri yeni oluşumda da yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski futbolcusu, gri bültenle aranan Hakan Şükür, kanalda spor programı yapacak.

Örgütün başına geçtiği iddia edilen Zaman'ın eski genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı ile geçmişte sık sık program yapan Erkam Tufan Aytav, Bedrettin Uğur, Fatih Akalan, Mehmet Doğan, Abdullah Abdulkadiroğlu, Fuat Karazeybek, Kübra Aydın, Nedim Hazar ve Ahmet Daşdan gibi sözde gazeteciler tanıtım videolarında yer aldı.

FETÖ kanalı, Mobility Channel (MC), ilk olarak otomobil yayını yapmak maksadıyla 2011 Mart'ında kurulmuştu. Almanya'daki gurbetçilere yönelik propaganda yapan FETÖ'nün Avrupa'daki kanalı MC EU ise 15 Kasım 2015 tarihinde Türksat uydusundaki yayını bütün medya kuruluşları ile beraber kesilmişti.

Öte yandan, Kanalın X hesabı Türkiye'den erişime engellendi.