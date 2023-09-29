FETÖ'cülerin para kaynağı kesildi: 52 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisinin “Transfer Operasyonu” ile yakalandığını açıkladı.

FETÖ'cülerin para kaynağı kesildi: 52 kişi gözaltına alındı

Editör: Serhat Ağa

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi “Transfer Operasyonu” ile yakalandı. FETÖ'yle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Daire ile İstihbarat Başkanlıklarımızca FETÖ finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda: FETÖ'den tutuklu, hükümlü şahıslar ile ailelerine yurtiçi ve yurtdışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 52 FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli toplam 11 ayrı ilde (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara) operasyon düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı; haklarında adli işlemler başlatıldı.Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Halkımızın üzerine ateş açan, tanklarla ezmeye çalışan hainlere göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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