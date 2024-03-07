FETÖ’cünün kraliyet locasına davet edildiği ortaya çıktı. 40 milyon sterlin çalmakla suçlanıyordu

York Düşesi Sarah Ferguson’un FETÖ'den tutuklanan eski AKP milletvekili İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’i dolandırmakla suçlanan FETÖ'cü Selman Türk'ü, York Dükü Prens Andrew'un kraliyet locasına davet ettiği ortaya çıktı.

Prens Andrew'ın eski eşi olan düşes, 1.4 milyon sterlin ödeme aldıkları FETÖ'cü Selman Türk'ü akşam yemeği ile "onurlandırmak" istediğini ilettiği bir mektup gönderdi.

Nebahat Evyap İşbilen, rüşvet davasında Goldman Sachs bankacısı Selman Türk'ün kendisini 750 bin sterlin dolandırdığını iddia ederken İngiliz pasaportu alabilmesi için Prens Andrew ile eski eşi Ferguson’un Nebahat Evyap İşbilen ile gizlice anlaşma yaptığı aktarılmıştı. Ayrıca İşbilen, Türk'ü "40 milyon sterlinin üzerinde para çalmakla" suçladı.

FETÖ'CÜYE METHİYELER DÜZDÜ

Selman Türk'ü ve eşini kraliyet locasına davet eden York Düşesi Ferguson, 2019 yılında Selman Türk'e gönderdiği mektupta "İnanılmaz derecede nazik ve destekleyici oldunuz. Desteğinizi ve ilginizi onurlandırmak istiyorum. Yardım etme nezaketini gösterirseniz, sizi ve Bayan Türk'ü Royal Lodge'da akşam yemeğine davet etmekten memnuniyet duyarım" ifadelerine yer verdi.

York Düşesi Ferguson, 1992 yılında ayrıldıktan sonra 1996 yılında resmen boşanmasına rağmen Prens Andrew ile birlikte Windsor Park'taki 30 odalı Royal Lodge'da yaşıyor.

Mektup, Türk'ün ödeme ayrıntılarını gizlemesinin sonucunda mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulununca gün yüzüne çıktı. Hapis cezasıyla karşı karşıya olan Türk ile Ferguson'un yazışmalarında Prens Andrew ve Ferguson'un kızları olan Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice'e para verdiği de yer aldı.

AÇIKLANAMAYAN TAKSİTLER

FETÖ'cü Selman Türk, İsbilen'in talimatları doğrultusunda ayarladığı ödemeleri, "York Dükü'ne kızının düğünü için bir hediye" ifadesiyle savundu. Mahkeme belgelerine göre, Prens Andrew'a 350 bin sterlin, Ferguson'a 225 bin sterlin ve Prenses Eugenie'e 25 bin sterlin tutarında açıklanamayan taksitler ödendi.

Aynı zamanda, Aralık 2019'da Prens Andrew'a, Londra'da bulunan ve Türkiye ile bağlantısı olan Alphabet şirketinden bir hafta boyunca 170 bin sterlin ödendiği ve bir başka faturada ise 212 bin 676 sterlin ödemenin yapıldığı görüldü. Mahkeme yargıcı Sir Anthony Mann, ödemelerde "tuhaf" bir şeyler olduğu için özel anlaşmanın "ihtiyatla ele alınması" gerektiğini belirtti.

İşbilen ile özel bir anlaşmaya vardıkları için Prens ve düşesin dava dışında tutulacakları aktarılırken yazılı kararda "Bir tür ilişki olduğuna şüphe yok. Çapraz sorgusunda Bay Türk, onları 20 ya da 30 kez ziyaret ettiğini iddia etmiştir. Bay Türk, Düşes ile bu e-postadan önce birçok kez görüştüğünden emindi ancak durum böyleyse Düşes'in neden kendisini bu şekilde tanıtma ihtiyacı hissettiğini açıklayamadı. 'Desteğin' niteliği benim önümde soruşturulmadı" ifadeleri kullanıldı.