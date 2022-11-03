FETÖ'den ihraç edilen astsubay uyuşturucudan tutuklandı

Astsubay Üstçavuş rütbesi ile görevliyken 2019'da 'FETÖ' soruşturmasıyla ordudan ihraç edilen eski asker D.Ü, iddiaya göre Ankara'dan aldığı uyuşturucu maddesini İstanbul'a götürürken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iddiaya göre İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen D.Ü'nün madde almak için hafif ticari araçla Ankara'ya geleceğini tespit etti.

DHA'nın haberine göre polis, kente gelen D.Ü'yü takibe aldı. D.Ü'nün 2019'da 'FETÖ' soruşturma kapsamında ihraç edilen astsubay olduğu belirlendi. Gözaltına alınan D.Ü'nün aracında yapılan aramada, piyasa değeri 409 bin 500 TL olan 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildiği açıklandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.