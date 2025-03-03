FETÖ’nün ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ enselendi

Kaynak: DHA
FETÖ’nün ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ enselendi

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve örgüt içinde "Akademisyen ünitesi sorumlusu" olarak faaliyet yürüten kişi tutuklandı.

Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve örgüt içinde "Akademisyen ünitesi sorumlusu" olarak faaliyet yürüten meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D. (49) yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, örgüt içinde "Akademisyen ünitesi sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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