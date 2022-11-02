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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu çerçevesinde, örgütün ‘güncel askeri mahrem yapılanması’ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 22 şüpheli Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.   

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 18:16
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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
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Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri koordinesinde, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütün güncel ve mali yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonunun devamı olarak düzenlenen operasyon çerçevesinde merkezi Eskişehir olmak üzere; Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay’da bulunan 23 adrese baskın düzenlendi. 23 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 

Gözaltına alınan şüpheliler arasında askeri yapılanmada; özel sektör çalışanı mahrem imam, meslekten ihraç 6 albay, 2 yarbay, 5 üsteğmen ve aktif görev yapan binbaşı bulunuyor. Ayrıca şüpheliler arasında ihraç edilmiş ve aktif doktorlar, ihraç edilmiş mühendis ile öğretmen de bulunuyor. 

500 BİN TL DEĞERİNDE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda; 7 bin 670 Euro, 16 bin 75 Amerikan doları ve 29 bin 500 Türk Lirası olmak üzere yaklaşık 500 bin TL değerinde para ve çeşitli ziynet eşyasının yanı sıra iletişim kurdukları operasyonel hat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.                                         

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