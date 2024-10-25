FETÖ'nün maskeli cenaze töreni şüphe uyandırdı! Hâlâ devletin içindeler mi?

20 Ekim'de öldüğü açıklanan elebaşı Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenazesine katılan terör mensuplarının bir bölümünün, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştığı görüldü.

FETÖ elebaşı için gerçekleşecek tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutuldu. Saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirmeler yapıldı.

Mesajlarda elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları belirtildi.

"MASK, ŞAPKA, GÖZLÜK TAKIN"

Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak" denildi.

Öğlen saatlerinde stadyuma gelen FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları kameralara kaydedildi.

Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalışırken, sosyal medyadan ise bazı kullanıcılar o anları yorumladı. Onlardan bazıları ise şu şekilde;

“Türkiyeden gidenler tespit edilmeli

Bunları çoğu Türkiye’den gitmiştir. Belki de kimileri halen devletin içinde görev yapıyordur.

Son 4 günde Türkiye'den ABD'ye gidenler araştırılsın.

Biriken kirli donları maskeye dönüştürmüşler”