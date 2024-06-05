FETÖ’nün cesedi Türkiye’ye mi getiriliyor? Ertuğrul Özkök derin isimlere sordu

Ertuğrul Özkök, söz konusu iddiayı Ankara’daki güvenlik birimlerine sorduğunu ve gelen cevabı yazdı.

İşte Özkök’ün yazısından öne çıkan satırlar:

Dün itibariyle bir söylenti dolaşıma girdi. “Gülen’in kendisi veya cesedi Türkiye’ye getiriliyor…” Bu tür haberler pek ilgimi çekmez ama dün okuduğum bazı teoriler arasında bir cümle vardı ki… O çok dikkatimi çekti. Bunun üzerine Ankara’da bu konuları en iyi bilen güvenlik kurumlarından birinin yetkilisine sordum. İki kelimeli cevap geldi: “Doğru değil…” İyi de o zaman bu haberler nereden çıkıyordu…

DEVLET İÇİNDE İKİ KANAT SAVAŞIYOR

Ama şundan da eminim. Doğru olmadığı söylenen haber de devletin içinden sızdırılmıştı. Geldiğim nokta şudur. Devletin içinde iki ayrı kanat bir vesayet savaşı yapıyor. Yani önümüzdeki günlerde çok ilginç bir devlet için enformasyon ve dezenformasyon fırtınası ile karşılaşabiliriz. Kimdir bu kanatlar?

15 TEMMUZ’DA GETİRMEK İDDİASI

İnanın hiç bilgim yok. AKP, FETÖ'yü getirip 15 Temmuz'a yeni heyecan mı vermek istiyor? Böyle analizlere itibar eden bir insan değilim. Ama giderek daha görünür hale gelen bu tartışmayı bahane ederek asıl söylemek istediğimi söyleyeyim. Dün ortaya atılan iddialardan biri de şuydu. Güya AKP 15 Temmuz’a kadar FETÖ’yü ölü veya diri getirtip bu yıl 15 Temmuz anmalarına büyük bir canlılık getirmek istiyor.

15 TEMMUZ HEYECAN YARATMIYOR

Gerçekten böyle bir şeye inanan var mı… Artık AKP’liler bile kabul ediyor. 15 Temmuz toplumun büyük bölümünde bir heyecan yaratmıyor. Devletin bütün medyası ve kurumları ile bastırmasına rağmen, milletin ruhunda yaprak bile kımıldamıyor. Adeta sönmüş, ölü bir bayrama dönüştü. FETÖ’yü getirmek bu heyecanı arttırır mı?

Hiç sanmıyorum. 15 Temmuz ruhu daha o gün Yenikapı'da öldürüldü. Artık çoğumuz biliyoruz. 15 Temmuz ruhu daha Yenikapı Mitingi'nde öldü. Daha doğrusu oraya hakim olan klikçi anlayışla öldürüldü.

FETÖ’YÜ ÖLÜ YA DA DİRİ GETİRMEZ 15 TEMMUZ’U KURTARMAZ

Askeri bir darbe girişiminin sivil bir direnişle püskürtülmesi demokrasi için büyük bir şanstı ve bir sıçrama platformu olabilecekken, tam aksine demokratik hakların askıya alındığı bir harekete dönüştü. O nedenle FETÖ’yü ölü veya diri Türkiye’ye getirmek 15 Temmuz’u kurtarmaz.