FETÖ’nün emniyet planı deşifre oldu! Ankara'da 33 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
FETÖ’nün emniyet planı deşifre oldu! Ankara'da 33 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün “emniyet mahrem” yapılanmasına yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ankara merkezli eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğünün içine sızan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 38 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 20'si çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 38 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

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Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin Emniyet Genel Müdürlüğü içinde yuvalanmaya ve eleman kazanmaya çalıştıkları, emniyet personelini örgüt bünyesinde oluşturdukları sisteme göre kodladıkları, kazanılan elemanların örgütsel bağlılıklarını izleyerek kaydetme faaliyetleri yürüttükleri ve örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirildikleri belirtildi.

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