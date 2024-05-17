FETÖ’nün hazırladığı iddianameyle olmayan darbeden hapis yatan paşalara tahliye

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 28 Şubat davası sanıklarının kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.

28 Şubat Davası’ndan tutuklu komutanlar Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol tahliye edilecek.

ÇETİN DOĞAN HASTANEDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden 22 Nisan'da taburcu edilen 84 yaşındaki Doğan cezaevine gönderilmişti. Çetin Doğan’ın 'Sürekli hastalık ve kocama' raporu ise bir yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde imza bekliyordu.