FETÖ'nün kilit isminin nerede olduğu ortaya çıktı!

FETÖ'nün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven'i Almanya'da, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt ve Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'i İsveç'te bulan Sabah Gazetesi, 17-25 Aralık ve Selam Tevhid kumpaslarındaki illegal teknik dinleme evraklarının altında imzası bulunan eski emniyet müdürü Murat Çetiner'i yine İsveç Stockholm'de günler süren saha araştırmasıyla saklandığı yerde buldu.

Çetiner, Akersberga Bölgesi Tallsattravagen 199 numaralı adreste bulunan, 13 Aralık 2017'de 559140-0519 kuruluş numarasıyla kurulan Jaisy Health AB adlı tıp teknolojileri geliştiren şirketin ortaklarından biri. Şirketin diğer ortakları ise Fetullahçı yapılanmaya yakın CEO olarak görev yapan Hüseyin Aytuğ ve Hasan Basri Çelebi.

GÖL KENARI YÜRÜYÜŞÜ

Eşiyle önce alışveriş merkezine doğru giderken ani bir kararla U dönüşü yaparak bir doğa parkına yönelen Çetiner, göl kenarında eşiyle dolaştığı sırada yağmurun bastırmasıyla koşar adımlarla aracına bindi. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen Çetiner çifti daha sonra bir alışveriş merkezine gitti. Alışverişin ardından evlerinin yolunu tuttu.

SİBER GÜVENLİK UZMANI

Murat Çetiner'in, Adalet Bakanlığı'nın uluslararası iade listesinde olup 11 Fetullahçı ile her yerde aranmasına rağmen, Stockholm merkezde bulunan İsveç sermayeli Avrupa'nın otopark denetim alanında en büyük şirketlerinden olan 'Easypark' adlı otopark firmasında siber güvenlik alanında üst düzeyde uzman olarak çalıştığı öğrenildi.

ÖRGÜTE 'YÜREKTEN BAĞLI' KODUYLA KAYITLI

Murat Çetiner, 17-25 yargı ve emniyet kumpasları çerçevesinde gözaltına alınmış, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra da İsveç'e firar etmişti. Garson adlı mahrem imamdan ele geçirilen flaş bellekte A5 olarak (örgüte yürekten bağlı) kodlanan Çetiner, darbe girişiminden 13 gün önce FETÖ yayın organı Nokta dergisinin patlayan bomba kapağını sosyal medyadan paylaşarak darbe olacağını belirtmişti.

KARA PROPAGANDA SİTESİ NORDIC MONITOR'UN KURUCUSU

Türkiye'ye karşı kara propaganda faaliyetlerini sürdüren Murat Çetiner, 2 Eylül 2018'de kurulan İsveç merkezli İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un, firari Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez'le birlikte kurucuları arasında yer alıyor.

Çetiner sitedeki tanıtımında ise BM ile AGİT için güvenlik uzmanı olarak çalıştığını yazıyor. Söz konusu kara propaganda sitesinin kuruluşunda kullanılan e-mail adresinin Çetiner'in kullanımındaki e-mail adresi olduğu tespitler arasında bulunuyor. Çetiner, aynı zamanda ‘@nordicmonitor’ sosyal medya hesabının yöneticiliğini de yapıyor.

SOSYAL MEDYADA AKLAMA FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çetiner, FETÖ faaliyetlerine örgüte ait sosyal medya kanallarından devam ederken, FETÖ'nün Emniyet yapılanmasını bu programlarda aklama çalışmasını sürdürüyor. Çetiner'in Selam Tevhid'de kumpas davası kapsamında hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulunuyor. Çetiner'in dosyası firari olması nedeniyle ayrılmış durumda.

Emniyet camiasında 'Sarı Murat' kod adıyla bilinen Murat Çetiner, ayrıca FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına yapılan operasyonlar döneminde FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan Çağın Mağdurları Derneği ile Günün Mağdurları Derneği üyesiydi ve aktif bir şekilde FETÖ'cü polislerin konuk olduğu Can Erzincan TV, Zaman TV gibi kanallarda terör örgütü lehine yorumlar yaptı.