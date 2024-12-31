FETÖ'nün mahrem imamlarının aradığı eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan ankesörlü ve ardışık arama incelemelerinde, FETÖ'nün mahrem imamları tarafından ardışık şekilde aranan eski astsubay Ufuk K. hakkında soruşturma başlatıldı.

7 Aralık'ta gözaltına alınarak tutuklanan Ufuk K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Ufuk K.'nin 68 kez mahrem imamlar tarafından arandığına yer verildi. Ayrıca, kullanılan telefon hattının şüpheli Ufuk K.'nin babası Ş.K.'ye ait olduğu, ancak hattın Ufuk K. tarafından kullanıldığı belirlendi.

Ufuk K., ifadesinde, "Telefon numarasını ben kullanmıyorum. Ş.K. benim babam olur. Bu aramaların ne amaçla ve kim tarafından yapıldığı konusunda bilgim yoktur." şeklinde savunma yaptı.

İTİRAFÇI ASTSUBAYIN İFADESİ

İddianamede, FETÖ ile irtibatlı olduğunu itiraf eden eski astsubay Burak C'nin ifadelerine de yer verildi. Burak C, üniversiteye hazırlandığı dönemde Ufuk K.'yi örgüt evlerinde ve askeri okullara hazırlık gruplarında gördüğünü belirtti. Toplanan deliller, itirafçı ifadeleri ve arama kayıtları doğrultusunda Ufuk K.'nin suçunu işlediği tespit edildi.

İddianamede, Ufuk K.'nin örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda hareket ettiği, gizli toplantılara katıldığı, emre uyduğu ve örgütün faaliyetlerini gerçekleştirdiği ifade edildi.