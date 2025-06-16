FETÖ’nün ROKETSAN oyunu deşifre oldu: Kritik isim İshak Uysal yakalandı! 7 yıl kaçtı

Edinilen bilgilere göre, FETÖ-PDY’ye yönelik soruşturmalarda, örgütün önemli isimlerinden biri daha ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, firari örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından, Bora, Tayfun, Atmaca, Cirit, UMTAS ve OMTAS gibi güdümlü ve güdümsüz roket ve füzeleriyle bilinen ROKETSAN’a FETÖ adına sızarak kritik faaliyetler yürüten İshak Uysal’ın İstanbul’da olduğu tespit edildi.

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KRİTİK KURUMLARA SIZMALAR

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ve Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan iki ayrı dosya ile 7 yıldır aranan hücre sorumlusu, Arnavutköy’de bulundu. Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı belirlenen ve birden fazla sahte kimlikle 7 yıl kaçan Uysal’ı, başkası adına kayıtlı bir evde sahte kimlikle yakaladı.

TEM Şube’ye götürülen Uysal’ın, “sohbet sorumlusu”, “bölge sorumlusu”, “kurum sorumlusu” gibi gizli görevlerin yanı sıra ROKETSAN’da müdür yardımcılığı ve üniversite mezunlarına iş bulan “mezun mesulü” gibi rollerde bulunduğu öğrenildi.

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ROKETSAN’daki örgüt üyelerini ASELSAN’daki FETÖ üyesi A.K.Ş.’a yönlendiren Uysal’ın, önemli örgüt üyelerinin telefonlarına ByLock yüklediği ve “himmet” adı altında zorla para topladığı tespit edildi.

UYSAL’IN ADI 14 FETÖ ŞÜPHELİSİNİN İTİRAFLARINDA GEÇTİ

Terör soruşturmasında yakalanan 14 FETÖ şüphelisinin itiraflarında adı geçen İshak Uysal, polis sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

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