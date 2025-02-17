FETÖ'nun sağlık yapılanmasına İstanbul merkezli 10 ilde şok operasyon: 17 doktor gözaltında

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) yönelik etüt hizmeti veren yurtlarla ilgili çalışma başlattı.

fetonun-saglik-yapilanmasina-istanbul-merkezli-10-ilde-sok-operasyon-17-doktor-gozaltinda-yenicag-1.jpg

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve aktif doktorluk yapan 17 zanlı gözaltına alındı.

fetonun-saglik-yapilanmasina-istanbul-merkezli-10-ilde-sok-operasyon-17-doktor-gozaltinda-yenicag-2.jpg

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

fetonun-saglik-yapilanmasina-istanbul-merkezli-10-ilde-sok-operasyon-17-doktor-gozaltinda-yenicag-3.jpg

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

fetonun-saglik-yapilanmasina-istanbul-merkezli-10-ilde-sok-operasyon-17-doktor-gozaltinda-yenicag-4.jpg

fetonun-saglik-yapilanmasina-istanbul-merkezli-10-ilde-sok-operasyon-17-doktor-gozaltinda-yenicag-5.jpg

fetonun-saglik-yapilanmasina-istanbul-merkezli-10-ilde-sok-operasyon-17-doktor-gozaltinda-yenicag-6.jpg

Son Haberler
Çiğ köfte tüketirken bunlara dikkat! Etli mi, Etsiz mi daha sağlıklı?
Çiğ köfte tüketirken bunlara dikkat! Etli mi, Etsiz mi daha sağlıklı?
Osmanlı Devleti’ni kuranlar gibi Türk Safevi Devleti’i kuranlar da Türkmenlerdir
Osmanlı Devleti’ni kuranlar gibi Türk Safevi Devleti’i kuranlar da Türkmenlerdir
Sondakika!.. Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a şok cevap!
Sondakika!.. Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a şok cevap!
AKP’de yeni anayasa ve zihniyet çatışması
AKP’de yeni anayasa ve zihniyet çatışması
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı