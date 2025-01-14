FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturması! 3 ilde eş zamanlı operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturması! 3 ilde eş zamanlı operasyon

FETÖ/PDY'nin 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı'na yönelik usulsüzlükleri kapsamında yürütülen soruşturmada, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı'na yönelik usulsüzlükleri kapsamında yürütülen soruşturmada, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

adalet.jpgAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Son Haberler
Abdullah Avcı Süper Lig ekibine gidiyor
Abdullah Avcı Süper Lig ekibine gidiyor
Finlandiya’da enflasyon geriledi
Finlandiya’da enflasyon geriledi
Yasa dışı bahis reklamından tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz hakkında flaş gelişme
Yasa dışı bahis reklamından tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz hakkında flaş gelişme
Karaciğer dostu üç besin ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı
Karaciğer dostu üç besin ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı
Nihat Kahveci isyan etti: 25 sene daha şampiyon olamazlar
Nihat Kahveci isyan etti: 25 sene daha şampiyon olamazlar