FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturması! 3 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı'na yönelik usulsüzlükleri kapsamında yürütülen soruşturmada, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.