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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'ya indirim yok

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden yargılanmasına devam edildi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:32
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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'ya indirim yok

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'ya indirim yok
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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İnandı ameliyat olduğu gerekçesiyle katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki celse alınan ara karar gereği dinlenmesi istenen bazı tanıkların yurt dışında olduğu için kendilerine ulaşılamadığını, bu nedenle bu kişilerin mahkemeye çağrılmasından vazgeçildiğini açıkladı.

Ardından söz alan savcı, esas hakkındaki mütalaayı sundu.

Mütalaada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen İnandı'nın FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğu belirtilerek, sanığın 1985'te örgüte katıldığı ve "Bilal" kod adını kullandığı aktarıldı.

Örgüt hiyerarşisinde farklı görevler alan sanığın 1993-1995 yılları arasında FETÖ'nün Türkiye'deki eğitim kurumlarında öğretmen ve müdür yardımcısı olarak çalıştığı, daha sonra Kırgızistan'da görevlendirildiği belirtilen mütalaada, örgütün bu ülkedeki çatı yapılanması Sebat Eğitim Kurumları A.Ş.'de sırasıyla genel müdür yardımcılığı, yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ifade edildi.

Sanığın ilerleyen süreçte Kırgızistan'da sözde "ülke imamı" olarak görevlendirildiği anlatılan mütalaada, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam eden sanığın ülke imamlığından sözde "kıta imamlığına" terfi ettirildiği belirtilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sanığın FETÖ elebaşına doğrudan bağlı örgüt terminolojisinde 'kıta imamı' olarak adlandırılan konumda örgütün yapılanmasını ve koordinesini sağladığı, kendisine bağlı Orta Asya coğrafyası içerisindeki ülke imamları ile görüşmeler gerçekleştirdiği, yakalandığı tarihe kadar 'Orta Asya mesulü' olarak örgüt içinde faaliyet gösterdiği, elebaşı Gülen'in 'en iyi gönül eri' tanımına giren, örgütün en üst düzey yönetim organı 'başyüceler' ile örgütsel kararların alındığı toplantılara katıldığı, belirli zaman aralıklarında ABD'ye gittiği, en son 2021 yılı mart ayında olmak üzere, örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüştüğü belirlenmiştir. Sanığın FETÖ'nün yönetici kadrosu içinde yer aldığı, örgüt içinde karar veren, organize eden, örgüt üyelerini yönlendiren, emir ve talimat veren sanığın üzerine atılı 'silahlı terör örgütünü yöneticiliği suçunu' işlediği, sanık savunmaları, ByLock değerlendirme tutanağı, tanık beyanları ve dosya kapsamındaki delillerle anlaşılmaktadır."

Sanığın yargılama boyunca örgütsel tutumunu sürdürdüğüne, örgüt elebaşına sahip çıktığına, FETÖ'yü terör örgüt olarak kabul etmediğine dikkat çekilen mütalaada, İnandı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, üst sınırdan cezalandırılması istenen sanık hakkında ayrıca takdiri indirim yapılmaması talep edildi.

Mahkeme, sanık ve avukatının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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