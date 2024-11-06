FETÖ'nün ailesinden ABD ordusuna subay çıktı

Güvenlik kaynaklarına göre, Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün sözde icra heyetinde yer alan Adem Kalaç, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan Ebru TV'nin yöneticiliğini yaptı.

Adem Kalaç ayrıca, Fetullah Gülen'in yakın çevresinde bulunan ve 'Uzun Cevdet' olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı olduğu bildirildi.

Adem Kalaç'ın dört çocuğundan biri olan Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görev yapıyor.

Hayreddin Kalaç, New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nde bulunan The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC programında eğitim almış ve 23 Mayıs 2023'te teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Mezuniyet törenine babası Adem Kalaç ve annesi Hansa Zeynep Kalaç da katılmıştı.

Hayreddin Kalaç, ABD vatandaşı gibi yaşamını sürdürmekte ve ABD ordusunda subay olarak görevine devam etmekte.