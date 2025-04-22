FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemi deşifre oldu

FETÖ'nün güncel haberleşme yöntemi ve yurt dışından para temini tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda el konulan dijital materyallere ilişkin incelemesini tamamladı.

PARALAR TUTUKLULARIN AİLELERİNE GÖNDERİLİYOR

Özellikle yurt dışından toplanan paraların da örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişilerce, FETÖ üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından tutuklu bulunanların eşlerine ve aile bireylerine aktarıldığı tespit edildi.

Tutukluların hiyerarşik konumlarına ve aldıkları ceza miktarına göre paraların dağıtıldığı, bu yardımlarla örgütteki çözülmelerin engellenmesi ve örgüt içi motivasyonun artırılmasının amaçlandığı değerlendirildi.

Afyonkarahisar'da FETÖ'nün "Mahrem Askeri" yakalandı

HAVA DURUMU OLARAK DEĞİŞİKLİK

İncelemelerde, şüphelilerin örgütsel iletişim amacıyla kullandıkları "Signal" uygulamasının logosunu ve ismini, olası bir operasyonda cep telefonlarına el konulduğunda fark edilmemesi için "hava durumu" olarak değiştirdikleri, şifreli giriş yapılan uygulamadaki mesajların da belli aralıklarla silinen süreli mesajlar şeklinde ayarlandığı belirlendi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, FETÖ'nün güncel/yeniden yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirkette, terör örgütüyle ilgili haklarında adli işlem, ihraç ve cezaevi kaydı bulunan kişilerin SGK kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

Söz konusu şirketin terör örgütü güdümünde bulunabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, teknik ve fiziki takipler, MASAK raporları, HTS kayıtları ile baz birliktelikler değerlendirilmişti.

Şirketin örgütle iltisaklı kişilere iş imkanı sağladığı, liyakata göre değil, örgütsel konumuna göre pozisyonlarda çalışıldığı, şirket ortaklarının herhangi bir söz hakkının bulunmadığı, şirketin örgütsel talimatlarına göre sahiplerinin değiştiği ancak devreden, devir alanların hesap hareketlerinde herhangi bir parasal transferlerin bulunmadığı tespit edilmişti.