FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu. İzmir'i 3'e bölü merkeze almışlar

15 Temmuz’dan sonraki seri operasyonlarla ağır darbe vurulan FETÖ, yeniden yapılanmak için ayağa kalmak istiyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma, güncel yapılanmanın geldiği boyutu gözler önüne serdi. İzmir’i kendi içinde il, eyalet ve bölgelere ayıran örgütün milyonlarca lira himmet ve kurban parası topladığı, öğrenciler üzerinden yapılandığı ve FETÖ’cü aileleri finanse ettiği tespit edildi.

VİBER’DEN ÇIKTI

Yeni Şafak’tan Şahin Şen’in haberine görei İzmir İstihbarat ve TEM polislerini harekete geçiren olay, yasa dışı yollarla Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan firari FETÖ’cü Ensar T.’nin yakalanması ile başladı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede Signal, Viber ve Telegram içeriklerinin silindiği belirlendi.

Silinen içerikleri kurtaran İzmir siber polisleri FETÖ’nün İzmir’deki güncel yapılanmasına ulaştı. Viber’de örgütsel toplantılar için mesajlaşma odaları olduğu ve gruplarda kayıtlı kişilerin çoğunun yabancı GSM hattı kullandığı tespit edildi.

GRUPLAR HALİNDE BAZ SİNYALİ

Viber odalarında Türkiye’den kayıtlı GSM hatlarını kullanan 10 FETÖ’cü teknik ve fiziki takibe alındı. HTS baz kayıtları incelenen FETÖ’cülerin cep telefonlarının farklı tarihlerde birçok kez 3, 4 ve 5’li gruplar halinde ortak baz sinyali verdiği tespit edildi. Yapılan operasyonda 10 FETÖ’cü gözaltına alındı. FETÖ’cüler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianame, örgütün İzmir’deki güncel yapılanmasının detaylarını tüm yönüyle ortaya koydu.

BORNOVA, HATAY, BUCA

Gözaltındaki FETÖ’cülerden B.Ç., İzmir’deki güncel yapıyı tüm detaylarıyla anlattı. FETÖ’nün büyükşehir olarak adlandırdığı İzmir’i “Bornova”, “Hatay” ve “Buca” olarak 3 ile böldüğünü anlatan B.Ç., kendisinin Hatay’a bağlı Sahil eyaletinin muhasebe sorumlusu olduğunu itiraf etti. Sahil eyaletinin “Balçova, Güzelyalı, Narlıdere ve Urla”dan oluştuğunu anlatan B.Ç., haftalık ve aylık örgütsel toplantıların yazlık evlerde kahvaltılı ve yemekli yapıldığı bilgisini verdi.

HER FETÖ’CÜYE MAAŞ

FETÖ’nün İzmir’de çok sayıda evinin olduğunu, örgütün hayli eleman kazandığını anlatan B.Ç., FETÖ’cü ailelere aylık 1700-2000 lira arasında para yardımı yapıldığını söyledi. Belirli aralıklarla kamplar düzenlediklerini belirten B.Ç., çoğu adli işlem görmüş ve aranması bulunan FETÖ’cülerle yemeklerde yüz yüze görüşmeler yapıldığını ifade etti. Sahil eyaletinden toplanan paraların kendisine geldiğini anlatan B.Ç., bu paraları bağlı olduğu Hatay il muhasebecisine gönderdiğini itiraf etti.

VİBER ÜZERİNDEN GÖNDERİYORLAR

Örgütün her eyalete yıllık toplaması gereken para miktarını Viber üzerinden gönderdiğini anlatan B.Ç., “Güncel yapılanma içinde Hatay ili muhasebecisi Aziz (K), Sahil eyaleti olarak bizden 2020 için 1 milyon lira istedi. Sahil eyaletinde sorumlu olarak çalışan 4 kişi, 1 milyon lira civarında parayı toplayıp bana teslim etti. Ben ve bölgeci olarak çalışan 4 kişi toplanan paradan aylık 7’şer bin lira maaş alıyorduk. Viber üzerinden verilen talimatla aldığım paralar 20, 30, 50, 100, 200 bin TL ve ABD Doları, dağıttığım para ise 3, 5, 50 ve 100 bin lira civarında oluyordu” dedi.

“DIŞ MAĞDUR”

Yüz yüze görüşmeye “Vicahi” dediklerini anlatan B.Ç., görüşmelere giderken polis takibine karşı önden temiz bir araç gönderildiğini söyledi. Kilometrenin hareket noktasında sıfırlandığı, polis uygulamasının kaçıncı kilometrede olduğunun arkadaki asıl araca haber verildiği belirtildi. B.Ç., toplanıp dağıtılan paranın her hafta düzenli olarak tablo şeklinde eyalet sorumlu muhasebecilerine, oradan da il ve büyükşehir sorumlusuna Viber ve Signal’den gönderildiğini anlattı. Eyalet dışında kalan FETÖ’cü ailelere yapılan para yardımına da “dış mağdur” denildiği öğrenildi.

KURBAN İÇİN AYRI HİMMET

Hatay eyaleti muhasebe sorumlusu Aziz’in (K) Sahil eyaletinden 2021 yılı için 1 milyon 250 bin lira para toplanmasını belirlediğini anlatan B.Ç., örgütün 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi kurban parası toplamaya başladığını söyledi. Viber ve Signal konuşmalarında “mevsim tahsilatı” olarak toplanan paranın kurban parası olduğunu belirten B.Ç., 2020 yılı Kurban Bayramı için Sahil eyaletinin Balçova bölgesine 130 bin, Güzelyalı bölgesine 117 bin, Narlıdere bölgesine 115 bin, Urla bölgesine de 28 bin lira hedef konulduğunu anlattı.

YURT DIŞINA KAÇACAKLARDI

İstanbul’da önceki gün düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 25 adrese yapılan baskınlarda “FETÖ/PDY üyeliği”nden 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gaybubet evlerinde yakalanan şüphelilerin örgüt adına kritik görevler yürüttüğü, 9’unun kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Örgütün finans yapılanmasında mütevelli sorumlusu olan M.C. evin çatısında yakalandı. F.İ.’nin ise Balıkesir, Kahramanmaraş ve İstanbul’da emniyet mahrem yapılanmasında görevli polislerden sorumlu olduğu belirlendi. Adreslerde altın ve nakit para da ele geçirildi. Aramalarda 79 bin 830 lira, 7 bin 460 dolar (135 bin lira), 5 bin 45 Euro (91 bin lira) ile 550 bin lira değerinde altın ve gümüş bulundu. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları, yakalanmamak için belirli aralıklarla adres değiştirdikleri öğrenildi.