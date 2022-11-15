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FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı! Azerbaycan’da yakalanmıştı

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Uğur Demirok tutuklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 18:15
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Uğur Demirok tutuklandı

FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı! Azerbaycan’da yakalanmıştı
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FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı. Daha önce TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Demirok, MİT operasyonuyla üç gün önce Türkiye'ye getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Demirok, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İfadesi alınan Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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