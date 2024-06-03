Fetullah Gülen'in öldüğü haberini bir iki güne alırız. Nedim Şener canlı yayında açıkladı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in uzun süredir konakladığı iddia edilen örgüt merkezinin sessizliği dikkatleri üzerine çekerken, çeşitli iddialar gündemi meşgul etmekte.

Örgüt merkezinin ziyaretlerinin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların evlerini boşalttığı öne sürüldü.

Drone çekimlerinde ise çiftlikteki otoparkta sadece birkaç araç olduğu, geniş kamp alanında ise sadece bir kişinin hareket ettiği gözlemlendi. Özellikle, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in, çiftliğin yanındaki bir evin girişinden yaptığı video paylaşımında, Gülen'in "başka bir yere götürüldüğü" iddiasını dile getirmesi dikkat çekti.

"BİR İKİ GÜN İÇİNDE ÖLDÜ HABERİNİ ALABİLİRİZ"

Bu gelişmelerin yaşandığı sırada, TV100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, Fetullah Gülen'e dair çarpıcı iddialarda bulundu. Şener, Gülen'in hala hayatta olduğunu belirterek, yakın bir zamanda ölüm haberi alınabileceğini öne sürdü. Şener konuyla ilgili "Bir iki gün içinde öldü haberini alabiliriz" dedi.

KAÇIRILMASININ NEDENİ NE?

Şener, Gülen'in kaçırılmasının nedeninin, ölüm sonrası bir yönetici figürü yaratmak olduğunu ifade etti. Aksi takdirde, çiftlikte kalması halinde herkese açık olacağını ve gizlenemeyeceğini belirtti. Bu durumun, örgüt liderliğinde bir değişiklik yaparak biatı sağlamak amacıyla planlandığını dile getirdi.